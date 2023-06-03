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٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٦:٤٩ م

الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني (قدس الله سره)

الكويت تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني (قدس الله سره)

أقيمت مراسم إحياء الذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل المؤسس العظيم للثورة الإسلامية الإمام الخميني (قدس الله سره) بحضور نخبة من العلماء والمهتمين بفكره وبثورته في حوزة الإمام الحسن المجتبى (ع) العلمية في الكويت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لرحيل المؤسس العظيم للثورة الإسلامية اقامت حوزة الإمام الحسن المجتبى (ع) العلمية مراسما لإحياء هذه الذكرى في الكويت.

وقد شارك في هذه المراسم القائم بأعمال السفارة الايرانية في الكويت "إبراهيم نوروزي" وعدد من المفكرين والمثقفين الكويتيين.

و تحدث عدد من المفكرين والمثقفين الكويتيين عن الدافع الإلهي لانتفاضة الإمام الراحل (قدس الله سره) وجهوده الدؤوبة قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء آلية عمل الإسلام الخالص.

كما شرح عدد من أئمة المصلين في المساجد الكبرى في الكويت جوانب مختلفة من حركة الإمام ومثله المحبة للحرية خلال خطب صلاة الجمعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1933792

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