انقلاب مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي خلف 11 جريحا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أُصيب 11 شخصا كانوا على متن مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) جنحت خلال هبوطها في غاو، حسب حصيلة جديدة أعلنتها البعثة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة، أن "رياحا عاتية" أدت إلى انقلاب للمروحية على مدرج مطار غاو"، معلنةً عن "حصيلة جديدة تبلغ 11 جريحا مؤكدا حاليا بينهم اثنان في حالة حرجة وتسعة غصاباتهم طفيفة".

وانقلبت المروحية بينما كانت تحط وتسير على مدرج مجاور لقاعدة الأمم المتحدة، كما ذكرت البعثة.

وتجبر المسافات الكبيرة والطرق المتداعية أو غير الموجودة بالإضافة إلى انعدام الأمن، بعثة المنظمة الدولية على التحرك جواً أحياناً، ما يتعارض مع القيود التي فرضها المجلس العسكري الحاكم في مالي على التحليق الجوي.

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