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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٢:٤٧ م

حرس الثورة الاسلامية تعلن القضاء علی عصابة مسلحة جنوب شرق ايران

حرس الثورة الاسلامية تعلن القضاء علی عصابة مسلحة جنوب شرق ايران

أعلنت العلاقات العامة لمقر قوات القدس التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، عن القضاء على عصابة مسلحة في مدينة هامون التي تقع شمال محافظة سيستان وبلوجستان ( جنوب شرق ايران) صباح اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة لمقر قوات القدس التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، عن القضاء على عصابة مسلحة في مدينة هامون التي تقع شمال محافظة سيستان وبلوجستان ( جنوب شرق ايران) صباح اليوم الجمعة وذلك خلال اشتباكات وقعت مع قوات الشرطة والتعبئة ( البسيج ) في تلك المنطقة.

وفي بيان لمقر القدس ان هذه العملية اسفرت عن قتل اثنين من المجرمين المسلحين، واستشهاد احد افراد التعبئة ( البسيج) في المنطقة، ويدعى أردشير خطيبي.

واضاف البيان: كما تم اعتقال 6 أشخاص مرتبطين بهؤلاء المجرمين وضبط الكثير من الأسلحة والذخائر معهم.

/انتهی/

رمز الخبر 1934098

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