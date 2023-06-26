صفري: يجب أن تكون الهيئات التنفيذية قادرة على متابعة الاتفاقات مع إندونيسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد الاجتماع الرابع لمقر تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية هذا العام برئاسة مهدي صفري وبحضور أعضاء المقر.

وفي بداية اللقاء اشار صفري إلى ترحيب السلطات الإندونيسية بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في مختلف المجالات والحجم الكبير للاتفاقيات المبرمة في مجالات الطب والعلاج والزراعة والتقنيات الحديثة والثقافة والنفط والغاز والبتروكيماويات في رحلته الأخيرة إلى هذا البلد، حيث قال ان الرئيس طلب من جميع المؤسسات والهيئات المسؤولة العمل بجدية وقوة في متابعة الأمور المتعلقة بتنفيذ التفاهمات.

وأشار إلى أن التعاون مع دول أخرى بهذا الحجم الكبير رغم المنافسة في هذا المجال مهم وقيّم للغاية، وأضاف: من أجل التواجد في الأسواق العالمية، رغم صعوبة العمل، يجب استغلال هذه الفرصة في أفضل طريقة ممكنة.

وفي النهاية، الاهتمام بالقدرات المتاحة في المقاصة السلعية، والاستثمار في الاقتصاد البحري، وتبادل الوفود التجارية بين البلدين، والحضور القطاع الخاص، وعقد دورات تدريبية طويلة الأجل، وتوسيع سوق المنتجات الحلال. من بين الحلول للعب دور بارز في الاقتصاد، ومن المعروف أن التجارة الدولية تتحقق من خلال التخطيط والإدارة الذكية.

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