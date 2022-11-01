إيران مستعدة لتوظف قدراتها من أجل تعزيز الأمن في منطقة القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، أعرب خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الارميني، نيكول باشينيان، بطهران، عن ارتياحه للوتيرة المتنامية للعلاقات بين البلدين، قائلاً: "نظرا للطاقات والامكانات المتنوعة في ايران وارمنييا، فمن الضروري ان نبذل قصارى جهودنا لرفع مستوى العلاقت وتطوير التعاون الثنائي".

ورأى رئيسي ان التعاون في مجال الطاقة هو من المجالات والفرص المتاحة لرفع مستوى العلاقات بين البلدين، قائلاً: "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعدة لتطوير التعاون مع ارمينيا في سائر المجالات الاقتصادية والتجارية بما فيها زيادة تصدير الخدمات التقنية والهندسية".

ووصف الرئيس الايراني عقد اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بشكل منتظم بين البلدين، بأنه مؤثر في زيادة فاعلية التعامل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وأكد ضرورة بذل الجهود لتحقيق الهدف المحدد لإيصال حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 3 مليارات دولار".

وفي جانب آخر من حديثه، أكد رئيسي ان منطقة القوقاز هي جزء من الحضارة والتاريخ والثقافة الايرانية، وأن صيانة السلام والاستقرار في هذه المنطقة امر مهم للجمهورية الاسلامية الايرانية، لافتا الى ان الجمهورية الاسلامية مستعدة دوما لتوظيف طاقاتها وامكاناتها الفاعلة لإقرار السلام والامن وتعزيزهما في منطقة القوقاز.

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