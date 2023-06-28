وزیر الصحة: ننتج 98 بالمائة من احتياجاتنا للادوية داخل البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي إن حوالي 98٪ من احتياجات الأدوية في البلاد يتم إنتاجها محليًا.

وفي تصريح له الثلاثاء اشار عين اللهي إلى الموافقة على تخفيض الرسوم الجمركية على واردات الأدوية بنسبة واحد بالمائة في مجلس الشورى الاسلامي وقال: ​​إن الرسوم الجمركية على المعدات والمستهلكات الطبية هذا العام بلغت 4 بالمائة ، لكن في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث تمت الموافقة على تخفيض الرسوم الجمركية على المعدات والمستهلكات الطبية ، كما تم تخفيض المقبوضات والرسوم الجمركية لهذه البضائع من أربعة بالمائة إلى واحد بالمائة.

وأعلن عن تحرك مجلس الشورى لخفض ضريبة القيمة المضافة على الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية التي لا تحتوي على منتجات مماثلة محلياً ، وقال: أعفى مجلس الشورى الإسلامي في قراره استيراد الأدوية الضرورية والمعدات الطبية التي لا توجد منتجات مماثلة لها محليا من دفع الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح: في السابق كانت نسبة 2٪ من الربح التجاري مخصصة للاستيراد ، الا ان مجلس الوزراء وافق على إعفاء الأدوية والمعدات والمستهلكات الطبية من هذه النسبة ، لذلك ، فقد وضعت الحكومة لوائح جيدة لدعم الأدوية والمعدات الطبية.

وأشار وزير الصحة إلى تفاهم وزارة الصحة والبنك المركزي ولجنة التخطيط والميزانية لتخصيص العملة المطلوبة لتوريد الأدوية والمعدات الطبية وقال: تقرر تخصيص مليار ونصف المليار دولار للأدوية والمعدات والمواد الاستهلاكية للحليب الطبي والحليب المجفف ، والذي يمكن أن يلبي العديد من الاحتياجات في هذا المجال.

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