إنتاج النفط الإيراني يرتفع بمقدار 350 ألف برميل يوميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وكالة الطاقة الدولية في جزء من تقريرها الجديد بعنوان "نفط 2023" ، حول وضع صادرات النفط الإيرانية: لا تزال إيران لاعبا مهما في سوق النفط العالمية، وفيما لو رفع الحظر عن إيران، فأنه يمكن لهذا البلد أن يزيد إنتاجه النفطي تدريجيا إلى 900 ألف برميل يوميا ويصل إلى طاقته الحالية البالغة 3.8 مليون برميل يوميا.

المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة توقفت منذ سبتمبر 2022 ، ولكن ظهرت مؤخرا تقارير تشير إلى إمكانية رفع بعض الحظر عن إيران.

واشار تقرير الوكالة الدولية إلى تلاشي العقوبات النفطية علي ايران، خاصة في الحكومة الثالثة عشرة، وكتبت: رغم العقوبات المالية الشديدة ، زاد إنتاج إيران اليومي من النفط بنحو 130 ألف برميل عام 2022، ووصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، و يتواصل تدفق صادرات النفط الإيرانية إلى الصين بأرقام كبيرة ، وتقوم إيران بتصدير نحو مليون برميل من النفط إلى هذا البلد كل يوم منذ الربع الثالث من العام الماضي.

ونتيجة لزيادة الصادرات وارتفاع الاستهلاك المحلي، بلغ إنتاج إيران من النفط إلى 2.9 مليون برميل يوميا في مايو 2023.

وبحسب هذا التقرير، أنتجت إيران ما معدله 2.42 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2021، وارتفع إلى 2.55 مليون برميل يوميا في عام 2022 بزيادة قدرها 130 ألف برميل، ومنذ بداية هذا العام (تقريبا الأشهر الستة الماضية) بلغ انتاج النفط 2.9 مليون برميل في اليوم بزيادة قدرها 350 ألف برميل، بناء على ذلك، بدءا من عام 2021 ، زاد إنتاج النفط الإيراني اليومي بمقدار 480 ألف برميل، أي ما يعادل 20 بالمئة.

و رسمت وكالة الطاقة الدولية منظورا متناميا لصادرات النفط الإيرانية وكتبت: نعتقد أنه لا يزال بإمكان إيران الحفاظ على شبكتها النفطية الواسعة ، وإذا تم رفع الحظر ، فستكون قادرة على إنتاج و تصدير نفطها بنفس معدل الزيادة.

وأشار هذا التقرير إلى أحد الآثار الإيجابية للحظر على قطاع النفط الإيراني، وكتب: خفض إنتاج شركة النفط الوطنية الإيرانية اجبرها على إغلاق بعض الآبار البحرية التي كان لها تكاليف إنتاج عالية، وبدء عمليات الصيانة في حقول النفط القديمة، ويعد وقف الإنتاج من الحقول القديمة مفيدا لهذه الحقول لأنه يسمح للضغط بالتراكم مرة أخرى في هذه الحقول ويسهل استغلالها مرة أخرى.

فيما يتعلق بجهود إيران لزيادة طاقتها الإنتاجية النفطية، ينبغي القول إن هذه الجهود تعرقلت إلى حد كبير بسبب انخفاض الصادرات النفطية منذ عام 2018 ونقص الاستثمار الأجنبي بسبب الحظر، لكن طهران تركز على تطوير حقول نفط كارون الغربية وأزادكان الشمالية والجنوبية وياران وياداوران من أجل زيادة إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا في المستقبل.

وفشل الحظر في وقف إيران ، وتتوقع الدولة مضاعفة طاقتها الإنتاجية من النفط في حقل أزادكان الجنوبي، الواقع على الحدود العراقية ، إلى 320 ألف برميل يوميا في عام 2023.

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