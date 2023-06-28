إيران وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم طويلة الأمد لتعزيز التعاون الأمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان ، الذي سافر إلى موسكو بدعوة رسمية من الحرس الوطني الروسي ، محادثات مع القائد العام لقوات الحرس الوطني في الاتحاد الروسي، الجنرال فيكتور زولوتوف يوم الأربعاء.

وفي نهاية هذه المفاوضات ، وقع الجانبان مذكرة تفاهم تعاون طويل الأمد لتطوير وتوسيع التعاون الأمني وإنفاذ القانون.

موضوع آخر للاتفاقية هو تبادل الخبرات لمكافحة العوامل التي تخلق انعدام الأمن.

وقبل الاجتماع ، زار رادان المبنى المركزي لقيادة الحرس الوطني الروسي لإلقاء نظرة على أقسام مختلفة من متحف الحرس الوطني.

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