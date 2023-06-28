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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٧:٢٣ م

إيران وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم طويلة الأمد لتعزيز التعاون الأمني

إيران وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم طويلة الأمد لتعزيز التعاون الأمني

وقع قائد الشرطة الإيرانية والقائد العام لقوات الحرس الوطني في الاتحاد الروسي على مذكرة تفاهم طويلة الأمد لتعزيز التعاون الأمني وإنفاذ القانون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان ، الذي سافر إلى موسكو بدعوة رسمية من الحرس الوطني الروسي ، محادثات مع القائد العام لقوات الحرس الوطني في الاتحاد الروسي، الجنرال فيكتور زولوتوف يوم الأربعاء.

وفي نهاية هذه المفاوضات ، وقع الجانبان مذكرة تفاهم تعاون طويل الأمد لتطوير وتوسيع التعاون الأمني وإنفاذ القانون.

موضوع آخر للاتفاقية هو تبادل الخبرات لمكافحة العوامل التي تخلق انعدام الأمن.

وقبل الاجتماع ، زار رادان المبنى المركزي لقيادة الحرس الوطني الروسي لإلقاء نظرة على أقسام مختلفة من متحف الحرس الوطني.

/انتهى/

رمز الخبر 1934491

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