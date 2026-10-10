الخارجية اليمنية: تحويل النظام السعودي باب المندب إلى مسرح عمليات عسكرية يفقده الأمن والاستقرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء، في بيان لها اليوم السبت، استعداد صنعاء قيام كل الأطراف بتحييد الأهداف ذات البُعد الإنساني وفي مقدمتها المطارات والموانئ من كافة أشكال الحصار والاستهداف بمختلف أنواعه.

وقال البيان "نود توضيح بعض المغالطات التي أتت على ألسنة بعض ممثلي الدول الاستعمارية ونؤكد لكل باحث عن الحقيقة أن النظام السعودي هو من يغلق مطار صنعاء الدولي، وهو الذي أنهى مرحلة خفض التصعيد باستهدافه للمطار في الثالث عشر من يوليو الماضي لمنع وصول رحلة إنسانية ونتحدى أيًا كان بنفي ذلك".

ولفت إلى أن محاولة البعض فرض الاحتلال السعودي على اليمن أمر مُحال ولا يمكن القبول به، حتى لو ذهبت المواجهات إلى أبعد مستوى ومهما كانت التبعات.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن من يشرعن للمجرم السعودي أن يعربد بطيرانه وصواريخه في عموم المحافظات اليمنية ويريد أن يسلب اليمن حقه المشروع في الرد على هذه الجرائم فهو مشارك له في كل جرائمه التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني.

كما أكدت أن من يستنكر على اليمن بسط سيادته الوطنية على عموم أراضيه ومياهه الإقليمية ومنها باب المندب فهو يجهل الأعراف والقوانين والمواثيق ذات الصلة، مبينة أن تحويل النظام السعودي باب المندب والمناطق المحيطة به إلى مسرح عمليات عسكرية، يفقد تلك المنطقة المهمة للعالم أجمع أمنها واستقرارها.

وبينت الوزارة، أن استمرار العمليات العسكرية في باب المندب سيلحق الضرر بحركة التجارة والعدو السعودي يتحمل مسؤولية ذلك وعلى الجميع أن يعي هذه المسألة.

ولفت البيان، إلى أن توصيف البعض للأحداث الجارية في اليمن على أنها حرب داخلية تنسفه الأعمال العسكرية العدائية للعدو السعودي في اليمن منذ 26 مارس 2015 وحتى اليوم.

وجدّد التأكيد على أن من يشرعن للعدو السعودي منهجيته الاستعمارية بفرض حفنة من مرتزقته القابعين في فنادق الرياض على أربعين مليون يمني، تحكمه النزعة الاستعمارية.

وختمت وزارة الخارجية بيانها بالقول "على العقلاء في العالم إلزام العدو السعودي برفع يده عن اليمن وإنهاء جميع أنشطته العدائية والتعامل وفق مبدأ حسن الجوار وعندها ستنتهي جميع الأحداث المأساوية في اليمن وستتوقف جميع الحروب والمواجهات".