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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٥:١٥ م

الرئيس الایراني: العمليات الإرهابية لن تزعزع عزيمة قوات حفظ الأمن

الرئيس الایراني: العمليات الإرهابية لن تزعزع عزيمة قوات حفظ الأمن

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن العمليات الإرهابية العمياء التي تهدف إلى بث انعدام الأمن ونشر العنف وزعزعة استقرار أمن المواطنين، لن تحقق سوى إراقة دماء الأبرياء وكشف الطبيعة الإجرامية لمرتكبيها، ولن تزعزع أبداً عزيمة قوات حفظ الأمن في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة تعزية باستشهاد مساعدة الشؤون الثقافية والاجتماعية في قيادة قوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق البلاد) الدكتورة "نصرت افتخاري"، التي ارتقت شهيدةً إثر عمل إرهابي في منطقة "جشمه زيارت" بمدينة زاهدان، أكد الرئيس بزشكيان أن الأعمال الإرهابية الرامية إلى إثارة انعدام الأمن وتعكير صفو أمن المواطنين لن تجني سوى سفك دماء الأبرياء وفضح الطبيعة الإجرامية لمرتكبيها.

وشدد رئيس الجمهورية على أن هذه الأعمال لن تزعزع إطلاقاً عزيمة قوات حفظ الأمن في الذود عن أرواح المواطنين وأمنهم، وأن التصدي للإرهاب وعناصر انعدام الأمن سيستمر بكل حزم.

كما طالب الرئيس بزشكيان الأجهزة المعنية بالتحقيق الفوري في أبعاد هذه الجريمة، والعمل على تحديد هوية الجناة والآمرين بها.

رمز الخبر 1974553

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