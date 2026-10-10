طلاب الجامعات الإيرانية يحتجون على قمع طلاب المدارس الفرنسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة، وطريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين، إلى اعتقال آلاف الأشخاص، بمن فيهم عدد كبير من الطلاب. ووفقًا لتقارير منشورة، فقد اعتُقل ما يقرب من 6000 شخص منذ بداية هذه الاحتجاجات وحتى 9 أكتوبر/تشرين الأول.

وتشير التقارير الإخبارية إلى أن حوالي 86% منهم كانوا دون سن 18 عامًا. بدأت هذه الاحتجاجات في البداية بالمطالبة بتحسين الظروف التعليمية، ونقص المعلمين، وسوء حالة المدارس، ولكن لاحقًا، أصبح تعامل الشرطة مع الطلاب أحد المحاور الرئيسية للاحتجاجات.

لكن الآن، لا يُسمع صوتٌ من المسؤولين الغربيين والأمريكيين الذين يُطالبون بحقوق الإنسان وحرية التعبير. لا أخبار عن قادة أمريكيين يتوجهون إلى دول العالم الثالث من أجل الحرية، بينما يُضحّى بالطلاب الفرنسيين تحت وطأة حرية التعبير الغربية. في هذه الأثناء، اقام الشعب الإيراني، الذي ذاق مرارة الحرية الأمريكية والأوروبية في حربَي الـ 12 يومًا والـ 40 يومًا بالقنابل التي تبرع بها سيدُ دعاة الحرية، ترامب، تجمعا أمام السفارة الفرنسية اليوم وهتفوا: "لا مكان للشرطة في المدارس!".

عبّر المشاركون في هذه المظاهرة، التي تجمّعت أمام سفارة فرنسا، عن احتجاجهم على معاملة الشرطة الفرنسية للطلاب.

وهتف المشاركون في التجمع: "لا مكان للشرطة في المدارس!" وتؤكد هذه الشعارات على معارضة المواجهات العنيفة مع الطلاب وضرورة حماية البيئة التعليمية. "الديمقراطية الغربية تقتل الطلاب" "الخدم الأمريكيون يقتلون الطلاب" "يا ماكرون، اخجل من نفسك، أطلق سراح الطلاب!".

ورفعت شعارات ركزت على الاحتجاج على معاملة الشرطة الفرنسية للطلاب والتأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن البيئات التعليمية. وفي بعض هذه الشعارات أكد الطلاب على أن "الطلاب من ميناب إلى باريس هم ضحايا الاستعمار" من خلال تذكير أبناء ميناب الشهداء. وتذكروا أيضًا مائل، وهو مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا فقد إحدى عينيه خلال الاحتجاجات الفرنسية، وحاول أن يكون صوت احتجاجه على تصرفات قوات الأمن الفرنسية.

وفي خطوة رمزية للتعبير عن الدعم للطلاب الفرنسيين والاحتجاج على معاملة الشرطة الفرنسية لهم، وضع الطلاب مقاعد الدراسة أمام السفارة الفرنسية للتأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن البيئات التعليمية وحماية حقوق الطلاب.