وزير الداخلية يوجه بارسال لجنة إلى سيستان وبلوشستان للتحقيق في الاعمال الإرهابية التي شهدتها مؤخرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "مؤمني" أعرب في رسالته عن تعازيه ومواساته لأسر العسكريين وعناصر قوات إنفاذ القانون الذين ضحّوا بأرواحهم، كما قدّم التهاني والتعازي باستشهاد حماة الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان، ولا سيما مساعدة الشؤون الثقافية والاجتماعية في قيادة قوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق البلاد) الدكتورة "نصرت افتخاري"، التي ارتقت شهيدةً إثر عمل إرهابي في منطقة "جشمه زيارت" بمدينة زاهدان.

وأدان وزير الداخلية هذه الجرائم، وأصدر تعليماته بإيفاد وفد إلى المحافظة للتحقيق في أبعاد هذه الجريمة في أسرع وقت ممكن؛ مشددا على ضرورة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لتحديد هوية العناصر المتورطة في هذه الجريمة ومرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم.

وكان "مؤمني" قد تلقّى في وقت سابق، تقريرا عن الأحداث الأخيرة خلال اتصال هاتفي بمحافظ سيستان وبلوشستان، "منصور بيجار" وأصدر التعليمات اللازمة بهذا الشأن.

وأكد وزير الداخلية، خلال الاتصال، أهمية الاستفادة بصورة أكبر من الطاقات الشعبية في المحافظة، التي طالما اضطلع أبناؤها بدور حارس هذه المنطقة من إيران الإسلامية وحامي حدودها.