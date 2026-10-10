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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٥:٥١ م

اللواء عبداللهي: المؤشرات الأمنية أصبحت أفضل مما كانت عليه في السابق

اللواء عبداللهي: المؤشرات الأمنية أصبحت أفضل مما كانت عليه في السابق

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، اللواء الطيار "علي عبداللهي" إن المؤشرات الأمنية أصبحت أفضل مما كانت عليه في السابق، موضحاً أن ذلك يدل على أن زملاءنا في قوى الأمن الداخلي أدّوا مهامهم على نحو جيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت تصريحات اللواء الطيار "عبداللهي" هذه، على هامش لقائه القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان، مشيرا الى ان البلاد تجاوزت خلال أكثر من عام حربين مفروضتين، وكانت قوى الأمن الداخلي من بين الجهات التي استهدفها غضب الأعداء.

وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن ذلك يعود إلى تعرض العديد من مقار قيادة قوى الأمن الداخلي في البلاد للقصف، واستشهاد عدد من الأعزاء، إلا أن هذه القوات صمدت ووقفت بثبات.

وتابع قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي أن الأمن السائد في الظروف الراهنة يدل على هذا الثبات والصمود اللذين أبداهما زملاؤنا في قوى الأمن الداخلي، مؤكداً أنه ينبغي حقاً تقدير جهودهم وتوجيه الشكر إليهم.

رمز الخبر 1974554

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