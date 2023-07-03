وفاة 22 حاجا ايرانيا خلال موسم الحج... رئيس بعثة الحج الإيراني يشتكي من سوء التخطيط في السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد اجتماع مجلس التخطيط الإيراني لعملية الحج للموسم الحالي في مكة المكرمة برئاسة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الفتاح نواب.

وأعرب رئيس البعثة الإيراني عن عدم ارتياحه بسبب سوء التخطيط من قبل المسئولين السعوديين وإختيار اطول الطريق لعودة الحجاج الإيرانيين إلى خيامهم بعد اداء مناسك الحج في أحر ساعات النهار.

وقال عبدالفتاح نواب: "انه تقع خيام الحجاج الإيرانيين شرقي منى وعلى أبعد مسافة من الجمرات، وان تحديد أحر ساعات النهار لرمي الجمرات كان عملا غير صحيح".

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستخدام طرق أفضل وأقرب، ووضع الماء البارد على طريق الحجاج وتركيب المظلات على الطريق، مؤكدا: "نحن، كممثلين للحجاج الإيرانيين، نعترض على طريقة تخطيط الدولة المضيفة وتحديد أحر ساعات النهار لأداء مناسك الحج".

كما أعلن رئيس المركز الطبي لبعثة الحج الإيرانية، في هذا الإجتماع، عن زيادة عدد الزيارات للمركز الطبي بعد أيام التشريق بسب اصابتهم بضربة الشمس، مشيرا إلى وفاة 16 حاجا و 6 حاجات إيرانية منذ بداية موسم الحج.

وأضاف: بموافقة اللجنة الطبية، سيتم نقل 20 حاجًا إلى إيران مع بدء الرحلات حتى يمكن متابعة علاجهم داخل البلاد.

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