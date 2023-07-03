أرمينيا تعرب عن أملها بمواصلة تنمية العلاقات مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد المسؤول الارميني في هذا اللقاء بالسفير الايراني لخدماته التي قدمها طوال فترة مهمته في ارمينيا، وأعرب عن بالغ شكره لتقديمه هذه الخدمات، وتمنى له النجاح والموفقية في نشاطاته المقبلة.

وحسب ما أكدت وكالة «آرمن برس» أن «غريغوريان» أكد أهمية الأعمال المشتركة التي قام بها البلدان، معربا عن أمله بأن تستمر العلاقات الثنائية في اطار توفير الرفاهية لكلا الشعبين الايراني والارميني.

بدوره اعتبر السفير الايراني العلاقات بين البلدين بأنها وثيقة على اساس الماضي التاريخي والثقافي بينهما .

ومن المقرر أن يتوجه «مهدي سبحاني» الذي كان يشغل في وقت سابق منصب مدير مكتب التخطيط بوزارة الخارجية والقنصل الايراني في باكستان وسفیر ايران السابق في سوریا، الى ارمينيا ليحل محل «عباس بدخشان ظهوري».

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