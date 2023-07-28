ايران تحولت الى وجهة سياحية للروس بدلا عن الدول الاوروبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء/ انه قال رئيس شركة "آرت – تور" الروسية للسياحة "ديميتري آروتيونوف" ان اطلاق رحلات سياحية من دون تأشيرات دخول سيساهم في زيادة عدد السياح الروس الراغبين في زيارة ايران.

كما اورد تقرير لموقع "اينتوريست" السياحي الروسي بأن الرحلات السياحية للروس نحو ايران ازادت بنسبة 20 بالمئة عن العام السابق.

واضاف آروتينوف ان ايران وجهة سياحية مميزة فيفصلي الخريف والشتاء وان فيها مواقع ممتازة للتزلج على الجليد وهي من اعلى المواقع اعترافا في العالم وتشكل بديلا عن مواقع التزلج في جبال الألب الاوروبية.

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