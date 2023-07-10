بري: المطلوب من المجتمع الدولي إلزام كيان العدو الصهيوني بمغادرة الأراضي اللبنانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد رئيس مجلس النواب في لبنان "نبيه بري" خلال اللقاء اليوم الاثنين، مع رئيس بعثة قوات "اليونيفيل" العاملة المستقرة في جنوب لبنان، وقائدها العام "اللواء آرولدو لاثارو"، يرافقه المستشار السياسي ونائب القائد العام لهذه القوات الدولية "ايرف ليكوك"، بأنَّ "الخيمتين موجودتان على أرض لبنانية، والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام كيان العدو بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة الـB1".

وجرى في هذا اللقاء، عرض للاوضاع العامة في نطاق عمل قوات "اليونيفيل" لا سيما بعد التصعيد "الاسرائيلي" لاعتداءاته على السيادة اللبنانية في منطقتي الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وعلى الصعيد المحلي، تطرق "بري" الى منصب رئاسة الجمهورية الشاغر في لبنان؛ مجددا التأكيد بأن "لا مناص إلا بالتوافق والحوار.. فالحوار الداخلي خيار يجب أن لا يسقط من حسابات كافة الأطراف".

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