الرئيس الايراني يغادر كينيا متوجها الى أوغندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي نيروبي متوجهاً إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، برفقة وزير خارجية كينيا، بعد الانتهاء من زيارة هذا البلد ظهر يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وخلال زيارته لكينيا، التقى الرئيس وناقش مع السيد وليام روتو، رئيس هذا البلد، ووقعت وفود رفيعة المستوى من البلدين 5 وثائق تعاون مهمة.

وكانت زيارة بيت الابتكار والتكنولوجيا الإيراني في نيروبي والاجتماع برجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين الإيرانيين والكينيين من بين خطط رحلة رئيسي إلى كينيا.

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