الرئيس الكيني يعلن عن تدشين خط إنتاج السيارات الإيرانية في كينيا قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الكيني في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: "ان توقيع 5 وثائق تعاون وتفاهم بين إيران وكينيا في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الاتصالات وتنمية الاستثمار والثروة السمكية وما إلى ذلك يمكن ان يكون مفيدا وفعالا للغاية".

وأضاف ويليام روتو: "قُدِّمت لي معلومات جيدة جدًا، مفادها أن إيران ستفتح مصنعًا لإنتاج السيارات في كينيا وسيتم إنتاج سيارات إيرانية محلية في بلادن".

وخاطب رئيس جمهورية كينيا رئيس بلادنا وقال: "إن هذا الاجتماع فرصة جيدة للغاية لتجديد الصداقة بين دولتي إيران وكينيا".

يذكر أنه وصل الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار نيروبي الدولي في الوجهة الأولى من جولته الأفريقية وكان في استقباله وزير الخارجية ألفريد موتوا.

وتمت هذه الزيارة بدعوة رسمية من رئيس كينيا من أجل تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتحسين العلاقات السياسية مع الدول الصديقة والمتحالفة، وتنويع وجهات التصدير للجمهورية الإسلامية.

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