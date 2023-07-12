بحضور رئيسي البلدين... ايران و كينيا توقعان 5 وثائق تعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم مراسم التوقيع على 5 وثائق ومذكرات تعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكينيا بحضور الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي ورئيس جمهورية كينيا، وليام روتو.

وشملت هذه الوثائق ومذكرات التفاهم مجالات الطب البيطري، والاتصالات، والثقافة، والثروة السمكية، والتكنولوجيا المهنية التي وقعتها الوزارات و المنظمات المرتبطة.

يذكر أن الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مطار نيروبي الدولي كالوجهة الأولى من رحلته المكوكية إلى إفريقيا وكان في استقباله وزير الخارجية ألفريد موتوا.

أطلقت في نفس الوقت الذي دخل فيه الرئيس الايراني الى القصر الرئاسي الكيني 21 طلقة مدفعية تكريما لوصول رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية والوفد الإيراني.

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