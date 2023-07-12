رئيسي يؤكد على ضرورة استخدام القدرات لتطوير التفاعلات التجارية بين إيران وكينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، في اجتماع وفدي إيران وكينيا الذي عقد قبل ظهر اليوم الأربعاء خلال زيارته الرسمية لهذا البلد، ان العلاقات بين البلدين ايران وكينيا لديها جذور تاريخية عميقة.

وأشار إلى القدرات الهائلة الموجودة بين إيران وكينيا، وشدد على ضرورة استخدام هذه القدرات بما يتماشى مع تطور التفاعلات التجارية.

وأكد الرئيس أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت اليوم من الدول المتقدمة في مختلف مجالات الطب والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة بفضل الثورة الإسلامية.

واعتبر رئيسي أن المستوى الحالي للتجارة بين البلدين غير كاف وغير مقبول وشدد على زيادة مستوى التعاون حتى 10 مرات في الخطوة الأولى.

واعتبر السيد "وليام روتو"، رئيس كينيا، في هذا الاجتماع أيضًا، زيارة الرئيس الايراني إلى كينيا بداية لفصل جديد في العلاقات بين البلدين، وأعرب عن جهود بلاده للاهتمام بتطوير التفاعلات التجارية والاستثمار في السياحة والثروة السمكية والزراعة والمعدات الطبية.

كما ناقش الوفدان السياسي والاقتصادي رفيعا المستوى من الجمهورية الإسلامية الايرانية وكينيا في بداية هذا الاجتماع حلول توسيع التعاون والتفاعلات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك إدخال القدرات المتنوعة لإيران وكينيا في مختلف مجالات الزراعة وتربية الحيوانات ومعدات الطب ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية المتعاونة من أجل التنمية.

كما رحب كبار المسؤولين في البلدين بتطوير وإنشاء الخط الملاحي بين موانئ الجمهورية الإسلامية الايرانية وكينيا، واستعرضوا الحلول الفعالة للتعاون في هذه المجالات.

وقبل اجتماع الوفود رفيعة المستوى، التقى رئيسا البلدين وبحثا العلاقات بين البلدين في جلسة خاصة.

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