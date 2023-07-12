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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:٢٣ ص

وليام روتو يستقبل نظيره الإيراني في القصر الرئاسي الكيني

وليام روتو يستقبل نظيره الإيراني في القصر الرئاسي الكيني

استقبل رئيس جمهورية كينيا وليام روتو رسمياً الرئيس الإيراني حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، في القصر الرئاسي لهذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الكيني وليام روتو رسمياً حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، الذي سافر إلى كينيا على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى، في القصر الرئاسي.

وفي مراسم الترحيب الرسمي، وبعد التقاط صور تذكارية لرئيسي إيران وكينيا، تم تقديم أعضاء الوفدين رفيعي المستوى من البلدين.

كما أطلقت في نفس الوقت الذي دخل فيه الرئيس الايراني الى القصر الرئاسي الكيني 21 طلقة مدفعية تكريما لوصول رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية والوفد الإيراني.

ومباشرة بعد مراسم الترحيب من قبل رئيس كينيا، ستجرى محادثة خاصة بين رئيسي البلدين. وفي وقت لاحق، ستجرى مفاوضات ثنائية بين وفود رفيعة المستوى من البلدين.

وبعد هذا الاجتماع، سيتم التوقيع على وثائق مهمة للتعاون الثنائي بين إيران وكينيا بحضور رئيسي البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1934908

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