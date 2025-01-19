اللواء باقري يصل إلى إسلام أباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، وصل إلى قاعدة "نورخان" الجوية في إسلام أباد، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، بدعوة من قائد الجيش الباكستاني.

وتأتي هذه الزياة في إطار توسيع الدبلوماسية العسكرية والدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يشار إلى أن اللقاء مع كبار المسؤولين السياسيين والدفاعيين، ومناقشة ومراجعة التطورات الإقليمية، وتعميق العلاقات الدفاعية الثنائية، وتوسيع التعاون العسكري من بين أهم أهداف زيارة اللواء باقري إلى باكستان.

ان هذه الزيارة هي الثالثة لباقري إلى باكستان خلال السنوات الماضية. وبدوره قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار إيران العام الماضي والتقى مع قائد القوات المسلحة الإيرانية وغيره من المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته الرسمية إلى طهران.

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