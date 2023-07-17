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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:٣٣ م

خرازي: الطريقة الافضل لحل الخلاف بين روسيا واليابان حول الجزر الاربعة هي الحوار بينهم

خرازي: الطريقة الافضل لحل الخلاف بين روسيا واليابان حول الجزر الاربعة هي الحوار بينهم

اكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي الیوم الاثنین ان أفضل طريقة لحل الخلافات بين اليابان وروسيا بشأن الجزر الأربع المتنازع عليها، المفاوضات المباشرة بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي الیوم الاثنین ان أفضل طريقة لحل الخلافات بين اليابان وروسيا بشأن الجزر الأربع المتنازع عليها، المفاوضات المباشرة بين البلدين.

و في لقائه مع السفیر الیاباني لدی طهران كازوتوشي أيكاوا اضاف خرازي بان جمهورية إيران الإسلامية من حيث المبدأ تعارض أي تدخل عسكري وانتهاك لسيادة البلدان.

و تابع قائلا، أعتقد أن أفضل طريقة لحل الخلافات بين اليابان وروسيا حول الجزر الأربع المتنازع علیها هي المفاوضات المباشرة بين البلدين.

کما شدد خرازي على تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران واليابان ، واعتبر عدم التزام الولايات المتحدة لخطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) وفرض العقوبات الثانوية على دول أخرى أحد معوقات تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

/انتهی/

رمز الخبر 1935080

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