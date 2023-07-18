العراق... مقتل 5 عناصر من "داعش" بعملية إنزال جوي في كركوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت خلية الإعلام الأمني، التابعة لمكتب رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من القضاء على خمسة أفراد من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط أسلحتهم ومعداتهم، بعملية إنزال جوي، على مخبئ للتنظيم في محافظة كركوك.

وأوضحت الخلية بأنه تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، نفذت وحدة خاصة من وحدات جهاز مكافحة الإرهاب، عملية انزال جوي، على مخبئ لتنظيم "داعش" قرب قرية كتكه في ناحية ألتون كوبري، قضاء الدبس في محافظة كركوك شمال العراق.

وأكدت الخلية أن العملية تأتي كردّ على العملية الإرهابية التي نفذها تنظيم "داعش"، واستهدف بموجبها إحدى القطع العسكرية العراقية، ونتج عنها استشهاد عدد من العناصر الأمنية العراقية، وجرح آخرين.

وقالت الخلية في سلسلة تغريدات نشرتها في حسابها على "تويتر"، أن "رجال الاستخبارات في جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنوا بعد جهدٍ متواصل من عمليات التعقب والرصد، تحديد المجموعة التي نفذت العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى الربايا العسكرية، ونتج عنها استشهاد وجرح مجموعة من أبطال قواتنا الأمنية البطلة".

وأضاف: "بعملية إنزال جوي خاطف، تمكن أبناؤكم من سحق 5 من عناصر العصابات الإرهابية، وضبط أسلحتهم ومعداتهم، ليكونوا درساً لبقايا عصابات داعش، أن لا مفر لهم من صولاتنا إلا الاستسلام".

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