إيران تحقق الإكتفاء الذاتي المطلق في مجال الطب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد رئيس زاده،: "ان مجال الطب هو أحد المجالات القليلة التي بلغت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاكتفاء الذاتي المطلق، حيث ان مجال الدفاع يساوي فقط المجال الطبي من حيث تحقيق الإكتفاء الذاتي".

وأضاف: "لا يمكن لأي شخص إيراني ثري أن يتخيل أنه إذا سافرت إلى الخارج، فسيتم إجراء جراحة قلبي أو دماغي بشكل أفضل... قد نواجه مشاكل فيما يتعلق بالمواعيد الطبية، ولكن لا توجد مشكلة في القدرة على الطبابة والثقة عليها في البلاد.... اليوم لا أحد يقول إنني إذا ذهبت إلى أوروبا وأجريت جراحة قلب مفتوح، فسوف أجرب جودة أفضل من الجراحة في إيران. بالطبع، عكس هذه المعادلة صحيح، أي أنهم في بعض الأحيان يغادرون أوروبا ويأتون إلى إيران".

وتابع رئيس زاده: "كان علينا في فترة ما ان نستخدم الآلاف من الأطباء الأجانب في البلاد، بينما الآن ليس لدينا أطباء أجانب فقط، ولكننا نرسل أطبائنا إلى دول أخرى و نستقبل العديد من المرضى الأجانب؛ هذا يدل على الاكتفاء الذاتي المطلق".

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