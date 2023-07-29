المنتخب الصم الايراني للجودو وتنس الطاولة یتمکن من حصد تسع ميداليات

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه تمكن المنتخب الايراني للجودو وتنس الطاولة امس الجمعه من حصد فضيتين في تنس الطاولة وبرونزيتين في الجودو في دورة الألعاب الصيفية للصم (Deaflympics) في روسيا.

وفي نهاية اليوم الرابع من دورة الألعاب الصيفية للصم 2023 في روسيا أمس الجمعه ، فار فریق الصم الايراني بميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين وحصد في المجموع 9 ميداليات (3 فضية و 6 برونزية).كما فاز فريق التنس الوطني للرجال والنساء بلقب الوصيف.

وفي نهائيات دورة ألعاب الصم الصيفية لتنس الطاولة 2023 في أوفا بروسيا مساء أمس، بعد فوزه على كازاخستان والعراق بنتيجة 3-0 ، خسر المنتخب النسائي 3-0 أمام المنتخب القوي المضيف (روسيا) في نهائيات كأس العالم وأصبح الوصيف في هذه البطولة.

واستمرارًا لهذه المنافسات اليوم السبت ، سيواجه لاعبونا خصومهم في تنس الطاولة الفردي سيدات ورجال و ألعاب القوى وكرة القدم.

وشارك فريق الصم الايراني في هذه المسابقات في العاب كرة القدم والجودو وألعاب القوى وتنس الطاولة.

/انتهی/