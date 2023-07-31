وزير الداخلية الإيراني يؤكد التوصل لتوافقات جيدة حول الزيارة الاربعينية مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح لوزير الداخلية الايرانية، اليوم خلال الاجتماع المشترك حول الزيارة الاربعينية مع وزير داخلية العراق "عبد الله الشمري" في معبر خسروي الحدودي (بمحافظة كرمانشاه –شرق ايران)، اشار "وحيدي" الى زيارات الوفدين الايراني والعراقي التفقدية المرتقبة لاربعة منافذ حدودية مشتركة (خسروي، مهران، جذابة، وشلمجة)، بهدف استعراض الاليات والاجراءات الكفيلة بتسهيل حركة الزوار؛ واصفا مباحثات الجانبين اليوم بانها تدل على حسن العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العراقية.

وبحسب وزير الداخلية الايراني، فقد سلك 30 الف زائر معبر خسروي الحدودي خلال المراسم الاربعينية العام الماضي؛ متوقعا زيادة هذا العدد الى 100 الف زائر في العام الجاري، "وبما يستدعي تعاون الطرف العراقي في هذا الخصوص".

كما اشار الى الاتفاق حول تواصل الخدمات في معبر خسروي الحدودي على مدار الساعة، داعيا الى تعزيز البنى التحتية في معبر المنذرية الحدودي (بمحافظة ديالى العراقية)، من خلال انشاء موكب ومقر للهلال الاحمر على بعد 5 كلم من هذا المنفذ وبناء اسقف للوقاية من اشعة الشمس في منطقة الصفر الحدودية بمنطقة المنذرية وتوفير الحافلات الخاصة بنقل الزوار الى الحسينيات.

واقترح وزير الداخلية الايراني ايضا، تاسيس مقر مشترك يُعنى بتسهيل عمليات نقل الزوار ووضع لوحات دليلية ومآرب للسيارات في مديني كربلاء المقدسة والنجف الاشرف، فضلا عن بناء محطة انقاذ واغاثة طبية لنقل المصابين من جراء ضربات الشمس وحرارة المناخ المرتفعة.

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