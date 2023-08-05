العميد هاديان: إيران لديها إنجازات جيدة للغاية في مجال التعامل مع جميع أنواع التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد مهدي هاديان في تجمع أركان مركز التدريب التخصصي الجوي الشهيد خضرائي: إن مركز تدريب الشهيد خضرائي للقوات الجوية، من أفضل مراكز تدريب القوات الجوية.

وفي إشارة إلى ضرورة بذل أقصى الجهود والعمل الجهادي في تحسين المستوى العلمي والتعليمي لمراكز تدريب القوة الجوية، أكد العميد هاديان: يجب أن نجتهد في هذا الاتجاه بقوة أكبر وبطريقة جهادية وتحويلية واستخدام كافة الموارد على أفضل وجه .

وفي إشارة إلى الحرب المعرفية والهجينة للعدو في العصر الحالي، قال نائب قائد القوات الجوية: حسب بيان الخطوة الثانية لقائد الثورة، فإن تعزيز البنية التحتية للدفاع والأمن في البلاد من أهم برامج الدولة والقوات المسلحة.

وتابع القول العميد هاديان بفضل دماء الشهداء والمضحين الكبرياء، حققنا تقدماً وإنجازات كبيرة في العالم في مجال التعامل مع جميع أنواع التهديدات .

وأشار العميد هاديان في النهاية، من خلال الإجراءات القيمة لسماحة القائد وبمساعدة الموارد البشرية المتخصصة والملتزمة، يمكننا تحقيق التكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات.

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