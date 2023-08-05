قائد بحرية حرس الثورة يعلن عن تجهيز قواتها بصواريخ ذكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال علي رضا تنكسيري على هامش الحفل الحادي عشر لإضافة أنظمة ومعدات دفاع متخصصة واستراتيجية إلى القوة البحرية: "انه بإضافة هذه المعدات المتخصصة والدفاعية، فإن بحرية حرس الثورة استطاعت اتخاذ خطوة مهمة وفعالة في تحسين مستوى قدرات القتال البحري، وذلك بتوجيه من قائد الحرس الثوري الشجاع اللواء حسين سلامي وبجهود العلماء والمهندسين الشباب الثوريين والملتزمين".

وأضاف: "في هذه المرحلة تمت إضافة معدات متخصصة ودفاعية خاصة إلى القوات البحرية، منها الصواريخ والطائرات بدون طيار عدات الحرب الالكترونية المتخصصة والدفاعية".

وأشار قائد قوات البحرية إلى ميزات الأنظمة والمعدات المضافة، قائلا: "إن ميزات صواريخ كروز والباليستية الجديدة هي زيادة المدى، وتقليل وقت التحضير، وإطلاق النار الدوراني ومن خلف العوائق، والتعامل مع الحرب الإلكترونية للعدو، وتغيير الهدف بعد إطلاق والاستفادة من تقنية الذكاء الإصطناعي.

وأوضح: "انه بشأن أنظمة الطائرات بدون طيار، يمكن أيضًا الإشارة إلى زيادة زمن الطيران، والتزويد بالرؤوس الحربية الأكبر والأثقل ، ومكافحة الحرب الإلكترونية للعدو ، وإطلاق النار على الأهداف المتحركة ، والتعرف الدقيق على الأهداف البحرية".

وتابع بقوله: " ان من بين قدرات جديدة أخرى لأنظمة الحرب الإلكترونية المضافة إلى القدرات الدفاعية للقوة البحرية هي زيادة نطاق الاسكتشاف والمواجهة المستهدفة مع أنظمة العدو والقدرة على تنفيذ المهام وعملية تحديد الهوية في جميع النطاقات".

يذكر انه بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية/ اللواء حسين سلامي،، والادميرال علي رضا تنكسيري، قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية الإيرانية، ومجموعة من المسؤولين العسكريين والوطنيين، تم الكشف صباح اليوم السبت عن أنظمة ومعدات بحرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية التي اضيفت الى هذه القوة.

وصناعة هذه الأنظمة والمعدات هي نتاج جهود العلماء والمتخصصين في منظمة الطيران والفضاء، ومنظمة الصناعات البحرية، ومنظمة الفضاء والصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع، وكذلك الشركات القائمة على المعرفة، والقطاع الخاص، والمراكز المتخصصة التابعة لبحرية حرس الثورة الاسلامية الإيرانية.

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