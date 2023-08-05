ازاحة الستار عن أنظمة إستراتيجية جديدة لقوة بحرية حرس الثورة الاسلامية الإيرانية بحضور اللواء سلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بحضور اللواء حسين سلامي، القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية، والادميرال علي رضا تنكسيري، قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية الإيرانية، ومجموعة من المسؤولين العسكريين والوطنيين، تم الكشف صباح اليوم السبت عن أنظمة ومعدات بحرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية التي اضيفت الى هذه القوة.

وصناعة هذه الأنظمة والمعدات هي نتاج جهود العلماء والمتخصصين في منظمة الطيران والفضاء، ومنظمة الصناعات البحرية، ومنظمة الفضاء والصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع، وكذلك الشركات القائمة على المعرفة، والقطاع الخاص، والمراكز المتخصصة التابعة لبحرية حرس الثورة الاسلامية الإيرانية.

وفي صباح اليوم تم ازاحة الستار عن أنواع طائرات الاستطلاع والاستخبارات والهجوم والقتال، أنواع مركبات الدعم والقيادة، أنظمة التجميع والهجوم والدفاع الإلكترونية في مجال الغابات، ومجموعة متنوعة من شاحنات إطلاق صواريخ كروز إلى جانب أنظمة الرادار والقيادة وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها من 300 إلى 1000 كيلومتر هي أيضًا من بين الأنظمة والمعدات التي تمت إضافتها إلى بحرية حرس الثورة الاسلامية الإيرانية.

تم توفير المعدات المتخصصة والدفاعية للصواريخ والطائرات المسيرة والغابات للتنظيم القتالي التابع للبحرية الإيرانية.

/انتهى/