انطلاقا من طاقات المناطق الحرة.. إيران وروسيا يؤكدان الرغبة في تعزيز التعاون المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد معاون وزير الداخلية الروسي "ديميتري فولفاتش"، على ان موسكو وطهران، لديهما ارادة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري انطلاقا من الطاقات المتوفرة داخل المناطق الحرة.

واضاف "فولفاتش" خلال حديثه بمؤتمر مرئي اليوم السبت، ان "العلاقات التجارية بين روسيا وايران اخذة بالتقدم السريع، رغم الحصار الغربي المفروض على البلدين؛ وذلك في ضوء الارادة المتوفرة لدى القادة الايرانيين والروس على تحقيق ذلك".

واشار معاون وزير الداخلية الروسي، في هذا السياق، الى المباحثات التي جرت بين مسؤولي البلدين لتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري عبر الاستناد الى طاقات المناطق الحرة الاقتصادية.

علما ان المسؤولين والخبراء الروس، يرون بان الحظر الغربي المفروض على موسكو وطهران، كان السبب في تطوير التعاون التجاري الثنائي بين البلدين.

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