أمير عبداللهيان: الرئيس الإيراني سيشارك في قمة بريكس

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه أضاف "أمير عبداللهيان"، في تصريح للصحفيين علی هامش اجتماع "ايران وبريكس.. آفاق الشراكة والتعاون"، الذي عقد اليوم الثلاثاء باستضافة الخارجية الايرانية في طهران : نحن في بداية طريق الانضمام الى بريكس حیث عرضت جنوب إفريقيا مبادرة تتيح لدول أصدقاء بريكس بالحصول على العضوية المجموعة .

ولفت وزير الخارجية، بانه "لا توجد علاقة مباشرة بين منظمة شنغهاي ومجموعة بريكس من جهة، وخطة العمل الشاملة المشتركة من جهة اخری".

واضاف أمير عبداللهيان : إن بريكس تقرّ آلية انضمام أعضاء جدد؛ هذه الآلية بين الأعضاء الخمسة الدائمين لم يتم الانتهاء منها بعد، وقد تحدثت مع وزراء خارجية هذه الدول لاتاحة مزيد من فرص الانضمام إلى المجموعة.

و تابع : سنواصل جهودنا لنصبح عضوا في بريكس، بالوقت المناسب.

ورداً على سؤال حول تاثير عضوية إيران في مجموعة بريكس ، صرح وزير الخارجية : ان بريكس تاسست من أجل التعددية ومواجهة ظاهرة الأحادية الخاطئة؛ وان العالم يشهد الان تحولا وتغييرا للتخلص من الهيمنة الأميركية على كل اقتصاد العالم وتحديد قواعد العالم.

وعلى صعيد اخر، تطرق أمير عبداللهيان الى ملف تبادل السجناء بين إيران واميركا، قائلا : لقد تم تبادل الرسائل بيننا وبين الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان وقطر على مدى شهور.

واضاف : إن تبادل السجناء مسألة إنسانية ولا نأخذ في الاعتبار أي شروط مسبقة بهذا الصدد، وكما أعلنا للأطراف الوسيطة في هذا الصدد، فإننا سنبادل السجناء وفقا للإطار المتفق عليه.

كما تطرق وزير الخارجية الى زيارته الاخیرة لليابان؛ موضحا : إن الزيارة تمت في إطار الاستدارة نحو دول آسيا من قبل الحکومة الايرانية، وبطبيعة الحال، فإن الحكومة اليابانية مهتمة دائمًا بزيادة حجم التجارة بين البلدین إلى مستوى أعلى من ذي قبل .

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