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١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٧:١٣ ص

قريباً... انتاج النفط الخام الايراني يزداد بواقع 3.5 مليون برميل يوميا

قريباً... انتاج النفط الخام الايراني يزداد بواقع 3.5 مليون برميل يوميا

صرح المدير التنفيذي لشركة النفط الايرانية "محسن خجستة مهر"، أن إنتاج الخام الإيراني سيحقق زيادة بمقدار 3.5 مليون برميل يوميا، بنهاية الشهر المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التصريح جاء خلال مؤتمر صحفي عقده المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، أمس الأربعاء، بمناسبة "يوم الصحفي"؛ مردفا كانت لدينا ما يبلغ 87 مليون برميل من مكثفات الغاز، وقد تم بيعه تماما اليوم.

وأشار المسؤول الإيراني الى قرار الحكومة الثالثة عشرة برئاسة "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" قبل عامين، حول انتاج الغاز في المرحلة الـ 11 من "حقل بارس الجنوبي"؛ مصرحا بان هذا المشروع تم انجازه اليوم.

وأعلن ان المرحلة الـ 11 من "حقل بارس الجنوبي" باتت جاهزة لبدء عمليات انتاج الغاز؛ واصفا هذا الانجاز بانه يبعث على الفخر والاعتزاز للبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1935786

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