عبد اللهيان یلتقي نظیرته الجنوب إفریقیة في بريتوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجانبان بحثا أهم القضايا الثنائية والدولية.

هذا ووصل الوزير الإيراني، فجر الخميس، الى عاصمة جنوب افريقيا بريتوريا، لعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقبيل مغادرة طهران متوجها إلى بريتوريا امس الأربعاء، قال أمیر عبد اللهيان للصحفيين: بعد مضي ثلاث سنوات على تفشي جائحة كورونا، سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وجنوب إفريقيا في بريتوريا لأول مرة بعد هذه الفترة.

وأعلن عبد اللهيان، ان الرئيس الإيراني"السيد ابراهيم رئيسي" سيقوم بزيارة رسمية الى جنوب افريقيا في 24 آب/اغسطس لحضور قمة اصدقاء "بريكس"، وكذلك الاتفاق على تحديد موعد في الخريف القادم للزيارة الثانية التي سيقوم بها الرئيس الايراني الى بريتوريا.

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