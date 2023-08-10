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١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١:١٨ م

عبد اللهيان یلتقي نظیرته الجنوب إفریقیة في بريتوريا

عبد اللهيان یلتقي نظیرته الجنوب إفریقیة في بريتوريا

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسین أمیر عبداللهیان، نظیرته الجنوب إفریقیة، السيدة نالدي باندور، الیوم الخمیس في بريتوريا، على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وجنوب إفريقيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجانبان بحثا أهم القضايا الثنائية والدولية.

هذا ووصل الوزير الإيراني، فجر الخميس، الى عاصمة جنوب افريقيا بريتوريا، لعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقبيل مغادرة طهران متوجها إلى بريتوريا امس الأربعاء، قال أمیر عبد اللهيان للصحفيين: بعد مضي ثلاث سنوات على تفشي جائحة كورونا، سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وجنوب إفريقيا في بريتوريا لأول مرة بعد هذه الفترة.

وأعلن عبد اللهيان، ان الرئيس الإيراني"السيد ابراهيم رئيسي" سيقوم بزيارة رسمية الى جنوب افريقيا في 24 آب/اغسطس لحضور قمة اصدقاء "بريكس"، وكذلك الاتفاق على تحديد موعد في الخريف القادم للزيارة الثانية التي سيقوم بها الرئيس الايراني الى بريتوريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1935793

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