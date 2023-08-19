إصابة طفل برصاص الاحتلال ببلدة سلوان في القدس المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شهود عيان: "إن جندياً "إسرائيلياً" أطلق الرصاص الحي على الطفل عبد عامر الزغل 15 عاما، واصابه برأسه".

وأوضح الشهود، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل المصاب ونقلته الى مستشفى "هداسا عين كارم" بالقدس المحتلة.

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