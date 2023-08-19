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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٤ ص

إصابة طفل برصاص الاحتلال ببلدة سلوان في القدس المحتلة

إصابة طفل برصاص الاحتلال ببلدة سلوان في القدس المحتلة

أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم السبت في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شهود عيان: "إن جندياً "إسرائيلياً" أطلق الرصاص الحي على الطفل عبد عامر الزغل 15 عاما، واصابه برأسه".

وأوضح الشهود، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل المصاب ونقلته الى مستشفى "هداسا عين كارم" بالقدس المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1936032

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