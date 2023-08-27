ليبيا: الرئيس الإيراني أكد رغبة بلاده لإعادة فتح السفارة في طرابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المجلس الرئاسي الليبي في بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء مع النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، على هامش قمة مجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا التي أقيمت بين 22 و24 أغسطس/ آب الجاري.

وفقا لهذا البيان انه أعرب رئيسي عن اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها وعودة دورها الرائد على الساحة العربية والعالمية.

وأضاف البيان نقلا عن رئيس الجمهورية في إيران: "ان مشاركة ليبيا في قمة بريكس تعكس نجاح جهود بناء الدولة المستقرة وعودة ليبيا إلى دورها في القارة".

وشدد على "دعم بلاده لجهود بريكس والدول الأفريقية لخلق مناخ اقتصادي قوي ومستقل وآفاق للتعاون المشترك بين ليبيا وإيران من شأنها أن تعزز هذا الاختيار".

ووفقا للبيان، "وجّه الرئيس الإيراني الدعوة إلى الكوني لزيارة طهران للتباحث حول أوجه وآليات رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك".

يذكر أنه في 2011، أغلقت كافة السفارات الأجنبية العاملة في ليبيا، وبينها السفارة الإيرانية، أبوابها إثر اندلاع احتجاجات قادت إلى الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

وفي يوليو/ تموز الماضي، زارت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش طهران في أول زيارة من نوعها لوفد ليبي رفيع المستوى منذ نحو 16 عاما، حيث أجرت مباحثات مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

/انتهى/