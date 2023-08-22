القاهرة: عودة العلاقات الکاملة مع طهران ستأتی ومصر لا تحتاج إلى وساطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العرابي خلال مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن مصر لا تحتاج إلى وساطة أو تدخل أطراف أخرى لعودة علاقاتها مع إيران.

وأضاف : الموضوع أبسط من أن يتم تعقيده. عودة العلاقات الكاملة مع طهران ستأتي، لكن مصر لها محدداتها.

واستطرد قائلا : العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران موجودة وقائمة ولم تنقطع، لكن محددات عودة العلاقات الكاملة بينهما لها طبيعة خاصة.

وقال العرابي "مصر تأخذ في اعتبارها الأمن القومي العربي لعودة العلاقات مع طهران، ومن الصعب تحديد الإطار الزمني لعودة العلاقات، لكن من الممكن حدوث انفراجة في أي من القضايا السابقة تدفع الأمور إلى الأمام".

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