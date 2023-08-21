  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١١:٣٧ ص

قاليباف يستقبل نظيره الجزائري في مبنى البرلمان الإيراني

قاليباف يستقبل نظيره الجزائري في مبنى البرلمان الإيراني

استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف صباح اليوم (الاثنين) رسميا نظيره الجزائري إبراهيم بوغالي في مبنى البرلمان الايراني .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد باقر قاليباف برئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي الذي سافر إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يبحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في لقاء ثنائي مع رئيس البرلمان الجزائري، أوجه تعزيز العلاقات بين البلدين، ثم حضور مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام.

والهدف من زيارة رئيس البرلمان الجزائري لبلادنا التي تستغرق 5 أيام هو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد مع إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتشمل خطط رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي زيارة متحف الدفاع المقدس، وزيارة إنجازات إيران المعرفية والتكنولوجية، ورحلة إلى أصفهان.

/انتهى/

رمز الخبر 1936112

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات