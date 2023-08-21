قاليباف يستقبل نظيره الجزائري في مبنى البرلمان الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد باقر قاليباف برئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي الذي سافر إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يبحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في لقاء ثنائي مع رئيس البرلمان الجزائري، أوجه تعزيز العلاقات بين البلدين، ثم حضور مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام.

والهدف من زيارة رئيس البرلمان الجزائري لبلادنا التي تستغرق 5 أيام هو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد مع إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتشمل خطط رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي زيارة متحف الدفاع المقدس، وزيارة إنجازات إيران المعرفية والتكنولوجية، ورحلة إلى أصفهان.

/انتهى/