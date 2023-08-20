سفيرة الإكوادور: إيران دولة مهمة في المنطقة والعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اعرب الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي، قبل ظهر اليوم الأحد، خلال حفل تسلم أوراق اعتماد السيدة "لورديس بوما بوما" سفيرة جمهورية الإكوادور المعتمدة عن أمله بالنجاح خلال مهمتها في طهران. وقال: إيران والإكوادور لديهما مجالات متنوعة لتوسيع التفاعلات والتبادلات الاقتصادية والتجارية مع بعضهما البعض.

وأضاف الرئيس: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها إرادة جادة لتوسيع العلاقات مع الإكوادور، وينبغي على السفراء والمسؤولين المعنيين من البلدين توفير الفرص لتبادل القدرات قدر الإمكان من أجل تحسين مستوى العلاقات الثنائية.

كما وصفت السفيرة المعتمدة لجمهورية الإكوادور "لورديس بوما بوما" إيران بأنها دولة مهمة في المنطقة والعالم وقالت: طلب مني رئيس بلدي أن أنقل إليكم تحياتي الحارة وإرادة بلدي الجادة لتوسيع العلاقات مع ايران.

و أعربت سفيرة الإكوادور المعتمدة عن تعازيها وتضامنها مع إيران حكومةً وشعباً في الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ (عليه السلام)، وقالت: إن البلدين لديهما قدرات جيدة للغاية للتفاعل مع بعضهما البعض، والإكوادور مهتمة بالتعاون في مجالات الطب والصناعة والتكنولوجيا وتوسيع العلوم مع إيران.

/انتهى/