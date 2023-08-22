مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أدان بشدة الهجوم الإرهابي علی مرقد "شاهجراغ"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شكر " فولكر ترك"، امين لجنة حقوق الانسان ونائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران "كاظم غريب آبادي" على الرسالة التي أرسلها إليه بشأن الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ وكتب: أدين بشدة الهجوم الإرهابي الأخير على مرقد شاهجراغ المقدس في مدینة شيراز. ومن المقلق للغاية أن هذا هو الهجوم الإرهابي الثاني على هذا المرقد المقدس في أقل من عام.

وأكد: أن مثل هذه الأعمال التي تستهدف المدنيين والأماكن الدينية هي أعمال بشعة وغير إنسانية للغاية ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف. والغرض من هذه الأفعال القاسية هو بث الخوف بین الناس.

وتابع: وتعتقد المفوضية السامية أن الإرهاب يشكل انتهاكاً لأبسط مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان. وعلى المجتمع الدولي أن يرد على هذه التصرفات من خلال دعم سيادة القانون والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، باعتبارها قيما ينوي الإرهابيون تدميرها.

وقال:أنا على ثقة من أن سلطات الجمهورية الإسلامية الإیرانیة ستقدم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا هذه الأعمال الشنيعة وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

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