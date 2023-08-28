"حماس" تعرب عن تقديرها للرفض الليبي الكبير رسمياً وشعبياً للتطبیع مع کیان الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت حركة "حماس" عن تقديرها للرفض الليبي الكبير رسمياً وشعبياً ومن طيف واسع من القوى السياسة ، للقاء الذي تم بين وزيرة خارجية ليبيا وبين وزير خارجية الكيان الصهيوني.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، اليوم الإثنين: "إن هذا الرفض الواسع يؤكد أصالة الشعب الليبي وعمق انتمائه للقضايا القومية، وفي مقدمتها قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية لكل الأمة، وأن الكيان الصهيونى سيبقى العدو المركزي للأمة".

ودعا قاسم إلى تصعيد حالة الرفض الرسمية والشعبية والنقابية في كل الدول العربية والإسلامية لأي خطوة تطبيعية مع الكيان الصهيوني، لأن التطبيع معه يضر بالمصالح الوطنية لهذه الدول بالأساس، عدا عن خطره الكبير على قضية فلسطين.

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