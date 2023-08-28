بغداد: الحكومة نفذت جميع الالتزامات المتعلقة بالاتفاق الأمني الثنائي مع إيران

وافادت وكالة مهر للانباء، انه نوه "الركابي" في تصريح اليوم الاثنين لوكالة سبوتنيك الاخبارية، الى حرص بلاده على ديمومة العلاقة مع دول الجوار وكذلك مع كل الدول التي لديها علاقات متينة مع العراق؛ مبينا أن "الاتفاق الأمني (مع ايران) يتضمن ثلاث فقرات، هي منع تسلل المسلحين حيث نشرنا حرس الحدود، وتسليم المطلوبين حيث ننتظر تقديم أوامر القبض وحسب الأصول والقواعد، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، وهذه الأصعب وتم تنفيذها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، وبالتالي العراق نفذ التزاماته".

وتابع مستشار الرئيس العراقي : هذا الاتفاق ليس بجديد على العراق، فالعراق لديه مواقف ثابتة وواضحة حول مسألة تهديد دول الجوار من قبل الجماعات المسلحة التي تتخذ من حدود البلاد أو الأماكن البعيدة كل البعد عن الرقابة الحكومية ملجأ لتهديد الآخرين.

/انتهى/