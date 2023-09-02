السيد حسن نصر الله یستقبل "النخالة" والعاروري لبحث التهديدات الإسرائيلية الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري.
واستعراض اللقاء آخر المستجدات والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة.
وتمّ التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية واتخاذ القرار المناسب.
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