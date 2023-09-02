السيد حسن نصر الله یستقبل "النخالة" والعاروري لبحث التهديدات الإسرائيلية الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحركة ‏الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة حماس الشيخ صالح العاروري.

واستعراض اللقاء آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة.

وتمّ ‏التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو ‏الصهيوني واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب. ‏

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