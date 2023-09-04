عشرات الجنود الصهاینة يرفضون الخدمة العسکریة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت صحيفة معاريف العبرية : 230 شابا إسرائيليا من المقدمين على التجنيد للجيش، وقعوا على رسالة يعلنون فيها رفض أداء الخدمة في الجيش.

وكتب رافضو الخدمة، ”نقول لا للدكتاتورية، سواء في إسرائيل أو المناطق الفلسطينية المحتلة، ونعلن أننا لن نتجند حتى يتم ضمان الديمقراطية للجميع، الجيش الذي يحتل شعبًا آخر هو جيش لن نكون مستعدين للخدمة في صفوفه“.

وكتبوا أيضا في رسالتهم: ”إن الدكتاتورية التي كانت قائمة منذ عقود في المناطق تصل الآن إلى إسرائيل وتوجه ضدنا. المستوطنون العنيفون يسيطرون الآن على البلاد كلها.

هذا الاتجاه لم يبدأ الآن، فهو أساسي في نظام الاحتلال والتفوق اليهودي، وكل ما حدث الآن هو أن الأقنعة سقطت. وفي مواجهة هذا الواقع – نقول لا“.

ودعا الشبان أقرانهم إلى التفكير مرة أخرى في الالتحاق بالخدمة في الجيش الإسرائيلي، وأعلنوا أنهم يعتزمون محاولة ضم المزيد من الشباب إلى المبادرة.

وقالت صوفيا أور (18 عاما)، من سكان مستوطنة "برديس حنا" (شمال فلسطين المحتلة عام 48) وإحدى الفتيات المبادرات، ما الذي دفعها إلى اتخاذ القرار المثير للجدل برفض الخدمة: ”كنت أخطط لرفض الخدمة منذ أن كان عمري 14 عاما.

هناك كثيرون لم يخططوا لرفض الخدمة، إلا بعد الإصلاح، فتحوا أعيتهم على الخطاب السياسي حول الاحتلال“.

ووفق الصحيفة، يشارك في المبادرة شباب من جميع أنحاء الدولة العبرية، من تل أبيب ورحوفوت وبرديس حنا والقدس، مشيرة إلى أن المبادرة بدأت تزامنا مع المظاهرات ضد الإصلاح القانوني.

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