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٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١٠:١٩ ص

رئيسي یفتتح اجتماع "مكافحة العواصف الرملية والترابية" الأسبوع القادم

رئيسي یفتتح اجتماع "مكافحة العواصف الرملية والترابية" الأسبوع القادم

ستستضيف إيران، ممثلين عن 50 دولة و15 منظمة دولية في إجتماع دولي تحت عنوان"مكافحة العواصف الرملية والترابية" في الاسبوع المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستستضيف إيران، ممثلين عن 50 دولة و15 منظمة دولية في إجتماع دولي تحت عنوان"مكافحة العواصف الرملية والترابية" يومي السبت والأحد الأسبوع المقبل (8 و 9 سبتمبر/أيلول).

وقال مستشار رئيس منظمة البيئة وسكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الغبار في إيران محمد طهماسبي: سیشارك في هذا الاجتماع الدولي، ممثلون عن 50 دولة و15 منظمة دولية، و 250 خبيرا وأستاذا جامعيا وممثلي المؤسسات التنفيذية والبحثية والتعليمية.

وأضاف أن عقد هذا الاجتماع مهم جداً من حیث أبعاد مختلفة ويمكن أن يلعب دورا فعالا في مواجهة أزمة الغبار.

وتابع قائلا: دول المنطقة تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رائدا في مواجهة أزمة الغبار ويثبت السجل والماضي التاريخي أن إيران نشطت في مجال مكافحة التصحر والغبار لسنوات عديدة، كما أن إيران هي الدولة الخامسة التي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الغبار.

وأعلن أن رئيس الجمهورية آیة الله السید ابراهیم رئيسي سيشارك حفل افتتاح هذا الاجتماع مضيفا أن الاجتماعات لوفود رفيعة المستوى من مختلف الدول ستعقد ، وستكون لدينا اجتماعات متخصصة في مجال التنبؤ والإنذار بالغبار والأضرار وتداعیاته، وإنشاء مركز إقليمي لغرب آسيا وآسيا الوسطى.

/انتهی/

رمز الخبر 1936570

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