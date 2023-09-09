مداهمات للاحتلال في الضفة ومقاومون يستهدفون حاجز عسكري قرب جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم السبت، حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تخللها اعتقال شاب من محافظة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة صوريف شمال غرب الخليل، فيما اقتحمت الجهة الشرقية من نابلس.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الإنارة جنوب مخيم عقبة جبر في أريحا، فيما أحرق الشبان نقاط محصنة للجيش "الإسرائيلي" على مدخل بيت عينون بالخليل.

في غضون ذلك، استهدف مقاومون حاجز "دوتان" العسكري جنوب غرب جنين، بعبوة متفجرة.

كما استهدف مقاومون بوابة عاطوف شرق طوباس، بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 28 عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، ومواجهات في 17 نقطة.

المصدر : شهاب

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