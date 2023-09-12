حزب الله: محاولات تشويه صورة المقاومة لن تؤثر في ‏معنويات شعبنا وإرادته الحرة في مواجهة الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه نفى حزب الله في بيانه، هذه الاتهامات بصورة قاطعة، ودان بشدة هذه "الفبركات الرخيصة" وتواطؤ ‏جهات داخلية لبنانية ‏معها، عبر "ترويجها هذه الأكاذيب وتحويلها إلى إخبارات قضائية"، ضدّ حزب الله.‏

ورأى الحزب أنّ الافتراءات تشكّل إساءةً بالغةً إلى الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية ‏كافة، والموجودة داخل المطار.

وتهدف هذه الادعاءات إلى تحميل حزب الله مسؤولية أي ‏أعمال يمكن أن تُصيب ‏المطار لاحقاً، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتوتير الأجواء ‏في وقت يشهد المطار حركة استقبال ومغادرة كثيفة، وفق ما جاء في البيان. ‏

كما أكد البيان أنّ هذا "الضجيج المفتعل" بشأن المطار يتماهى مع الحديث الدائم للاحتلال الإسرائيلي عن استخدامه ‏لـ"أغراض ‏عسكرية"، ويُشكّل غطاءً لأي عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته. ‏

كذلك، شدّد البيان على أنّ الشراكة القائمة بين هذه "المؤسسات الإعلامية المعروفة الأهداف"، التي تُقدّم تقاريرها ‏من دون أي دليل، وبين بعض الجهات اللبنانية المرتبطة بسفارات ‏وأجهزة أمنية ‏خارجية، "أصبحت مكشوفةً أمام الشعب اللبناني".

وبيّن حزب الله أنّ كلّ أساليب الخداع ‏المستخدمة، سواء ‏تحت ستار تحقيق تلفزيوني أم متابعة قضائية، تعود على هذه المؤسسات ومُشغّليها ‏بالخسارة.

وختم بقوله: "إنّ كل ‏محاولات تشويه صورة حزب الله ومقاومته الشريفة لن تؤثّر في ‏معنويات شعبنا وإرادته الحرّة في ‏المقاومة ومواجهة الاحتلال".