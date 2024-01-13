دعما لليمن.. جدارية جديدة في طهران بعبارة "البحار ليست آمنة دائما لفراعنة هذا العصر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم نصب جدارية جديدة في ساحة فلسطين وسط العاصمة الإيرانية طهران تتضمن شكل الخنجر اليماني مع عبارة باللغة العبرية.
عقب عدوان أمريكي - بريطاني على اليمنيين تم نصب جدارية جديدة في ساحة فلسطين وسط العاصمة الإيرانية طهران تتضمن شكل الخنجر اليماني مع عبارة باللغة العبرية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم نصب جدارية جديدة في ساحة فلسطين وسط العاصمة الإيرانية طهران تتضمن شكل الخنجر اليماني مع عبارة باللغة العبرية.
وكتب على الجدارية باللغة العبرية : "البحار ليست آمنة دائما لفراعنة هذا العصر" مع وسم اليمن.
