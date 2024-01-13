دعما لليمن.. جدارية جديدة في طهران بعبارة "البحار ليست آمنة دائما لفراعنة هذا العصر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم نصب جدارية جديدة في ساحة ‎فلسطين وسط العاصمة الإيرانية ‎طهران تتضمن شكل الخنجر اليماني مع عبارة باللغة العبرية.

وكتب على الجدارية باللغة العبرية : "البحار ليست آمنة دائما لفراعنة هذا العصر" مع وسم ‎اليمن.