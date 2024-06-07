الشيخ نعيم قاسم: إيران قائدة حركة التحرر وحركات المقاومة في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن إيران هي قائدة حركة التحرر وحركات المقاومة في العالم.

و أفادت قناة المنار أن نائب الأمين العام حزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في كلمة له في مراسم بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض) أقامتها سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بيروت، ان إيران هي قائدة حركة التحرر وحركات المقاومة في العالم وتتحمل كل أعباء مواجهة النظام الأحادي الداعم للكيان الصهيوني.

واعتبر نائب الامين لحزب الله في لبنان بأن أميركا تريد كسب نقاط لانتخاباتها ومكانتها الدولية، ولا تريد إيجاد حل وإنهاء حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

واضاف الشيخ قاسم ان الشعب الفلسطيني صامد ومقاومته ما تزال تواجه آلة الحرب الصهيونية.

وأشار نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان إلى أن مواجهة المقاومة في لبنان للعدو الاسرائيلي هي مواجهة مساندة ودفاع، وليس لديها مشروع الانزلاق للحرب لكن إذا شن الكيان الإسرائيلي الحرب على لبنان فستواجه ذلك.

واعتبر بأن هذا الكيان الاسرائيلي عاجز وفيه تمزق كامل لقواه السياسية والشعبية فهم لا يجتمعون على رأي وهم في حالة من الفوضى، وعلاوة على ذلك فإنه كيان مهزوم بإرتكاب الإبادة ضد الأطفال والنساء والأبرياء.

كما اكد قاسم على أنه إذا أراد الكيان الصهيوني ان توقف المقاومة الحرب على الجبهة اللبنانية، فليوقف هو الحرب في غزة اولا.

یشار الی ان المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) تقوم في الأشهر القليلة الماضية بإستهداف المواقع العسكرية للكيان الصهيوني في شمال الأراضي المحتلة وذلك في أعقاب الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الامر الذي أثارت هلع الصهاينة الذين يعيشون في هذه المناطق.

وعليه، غادر حتى الآن عشرات الآلاف من الصهاينة المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية خوفا من هجمات المقاومة.

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